Öl-Embargo ab 1. Dezember: Ministerpräsident Haseloff sorgt sich um Benzinversorgung im Osten

Deutschland will ab 1. Dezember kein russisches Öl mehr beziehen. Bekommen die ostdeuschen Raffinerien in Leuna und Schwedt dann noch ausreichend Öl und zu welche Preisen?

Die Total-Energies-Raffinerie in Leuna versorgt 1500 Tankstellen aller Marken in Mitteldeutschland mit Kraftstoff.

Halle/MZ/DPA/AFP - Die Europäische Union weitet die Sanktionen gegen Russland aus. Ab 1. Dezember will Deutschland auf russische Erdöleinfuhren verzichten. „Es fehlt aber ein Konzept, wie das umgesetzt werden soll“, bemängelte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Man trage das Öl-Embargo mit. „Die Bundesregierung steht allerdings in der Pflicht, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, sagte Haseloff am Montag am Rande der Konferenz ostdeutscher Ministerpräsidenten (Ost-MPK) auf der Insel Riems bei Greifswald der MZ. „Da das Embargo politisch entschieden wurde, müssen auch die Folgen politisch bewältigt werden.“