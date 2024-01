Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Manche Krankenhäuser dürfen es, Jobcenter und Hochschulen auch und Behörden wie das Jugendamt sowieso: Über ein automatisiertes Verfahren haben diese sogenannten „anderen öffentlichen Stellen“ Zugriff auf bundesweite Meldedaten. Damit können sie zum Beispiel die Anschrift, Geburtsdatum oder Staatsangehörigkeit einer jeder Person in Deutschland herausfinden. Die öffentlichen Stellen in Sachsen-Anhalt nutzen diese Möglichkeit laut Landesinnenministerium rein rechnerisch etwa 4.800 Mal am Tag - und das ist laut Albert Cohaus nicht unproblematisch. „Die Kontrollen, wer da was zu welchem Zweck abfragt, sind unzureichend und müssen geregelt werden“, sagte der oberste Datenschützer im Land.