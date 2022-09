Stadtwerke-Chefs aus Sachsen-Anhalt: „Sozialer Friede ist bedroht“

Wegen der steigenden Energiepreise warnen die Stadtwerke in Sachsen-Anhalt vor einer Überlastung ihrer Kunden. Die Spitzen von neun Versorgern haben nun an Bundeswirtschaftsminister Habeck geschrieben.

Halle/MZ - Die Spitzen von neun Stadtwerken in Sachsen-Anhalt haben sich in einem Offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gewandt und schnelle Unterstützung wegen der hohen Energiepreise verlangt.