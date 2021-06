Nur noch wenige Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt - alle 14 Kreise einstellig

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt werden nur noch wenige neue Corona-Infektionen nachgewiesen. Am Freitagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 2,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tage. Das war nochmals ein Rückgang im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen, am Donnerstag hatte der Wert bei 2,2 und am Mittwoch bei 2,8 gelegen. Binnen 24 Stunden wurden in Sachsen-Anhalt laut RKI acht neue Infektionen und fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erfasst.

Für die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz und die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau wies das RKI einen Sieben-Tage-Wert von 0 aus. Alle anderen der insgesamt 14 Kreise und kreisfreien Städte blieben im einstelligen Bereich. Den höchsten Wert erreichte mit 7,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tage der Altmarkkreis Salzwedel.

Im deutschlandweiten Vergleich hat Sachsen-Anhalt hinter Mecklenburg-Vorpommern (1,8) die geringste Sieben-Tage-Inzidenz. Der bundesweite Wert lag bei 6,2. Binnen 24 Stunden seien 774 neue Infektionen gemeldet worden sowie 62 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. (dpa)