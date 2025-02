Halle/MZ. - Das Gesundheitswesen soll digitaler werden – doch Neuerungen stoßen oft auf Kritik. Nun verärgert eine Umstellung beim Medizinischen Dienst (MD) in Sachsen-Anhalt Pflegebedürftige. So kann der Fragebogen zur Pflegesituation nur noch online ausgefüllt werden. Er soll vor Begutachtungen Informationen unter anderem zu Erkrankungen oder zum Hilfebedarf sammeln. „Denkt mal jemand daran, dass ein Großteil des Personenkreises in sehr fortgeschrittenem Alter ist und die pflegenden Familienangehörigen ebenfalls alt sind?“, schreibt Gundula Gehrmann aus Leuna an die MZ. Sie mutmaßt: „Es soll die Zahl der Beantragungen verringert werden.“

