Wiederholt bremsen Bauarbeiten die nächtliche Verbindung von der Saale an die Seine aus. Zu unsicher, sagen die österreichischen Betreiber und streichen das Angebot aus dem Fahrplan. Wann Sachsen-Anhalter wieder planmäßig in den Schlafwagen einsteigen können.

Halle/MZ - Spontan im Schlaf von der Saale an die Seine? Mit dem Nachtzug von Berlin nach Paris, der dreimal pro Woche auch in Halle Halt macht, ist das schon schwierig, wenn alles nach Plan läuft. Oft ist der von den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) betriebene Nightjet lange im Voraus ausgebucht, sind kurzfristige Fahrten nicht möglich. Nun aber geht gar nichts mehr: Seit Mitte August und bis weit in den Herbst hinein fällt der Zug komplett aus. Der Grund: Bauarbeiten im deutschen und im französischen Schienennetz. Erst vom 25. Oktober an sollen die Züge wieder verlässlich rollen.