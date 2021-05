Neue E-Motorräder an Polizei in Sachsen-Anhalt übergeben

Magdeburg - Die Landespolizei in Sachsen-Anhalt kann Verbrecher künftig emissionsfrei und nahezu geräuschlos verfolgen. Ab sofort kommen in Sachsen-Anhalt moderne Elektromotorräder zum Einsatz, teilte das Ministerium für Inneres und Sport des Landes am Montag mit.

Die ersten drei E-Kräder im Gesamtwert von 96.000 Euro wurden ausgeliefert, heißt es. Je ein E-Krad haben die Polizeiinspektionen Halle (Saale), Magdeburg und Dessau-Roßlau erhalten. Künftig sollen alle Polizeimotorräder mit Verbrennermotoren durch E-Kräder ersetzt werden.

Die neuen Elektromotorräder eignen sich für viele polizeiliche Einsatzgeschehen, wie zum Beispiel in Staus, zur Begleitung von Veranstaltungen und für geräuscharme und emissionsfreie Streifenfahrten in Innenstädten und Parks.

Sachsen-Anhalts Innenminister Michael Richter sagt dazu: „Mit der Einführung der neuen Elektromotorräder setzen wir konsequent die Modernisierung des Polizeifuhrparks fort. Die E-Kräder sind leise, sehr wendig und schnell – ideal für die Polizei.“

Neben den E-Krädern sollen für die Landespolizei dieses Jahr 86 weitere Fahrzeuge beschafft werden, darunter 44 Funkstreifenwagen und 14 interaktive Funkstreifenwagen. Rund 7,3 Millionen Euro seien dafür vorgesehen. (mz/mad)