Schwerer Start ins Arbeitsleben Negativrekord: Fast jeder siebte Schüler in Sachsen-Anhalt bleibt ohne anerkannten Abschluss

Mehr Jugendliche als je zuvor scheitern am Hauptschulabschluss in Sachsen-Anhalt. Das Bildungsministerium in Magdeburg betont Sondereffekte wie die zunehmende Migration - und die Wirtschaft im Land zeigt sich besorgt.