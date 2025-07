Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) hat massive Kritik an der Polizeidurchsuchung im Parlament wegen Untreueverdachts in der vergangenen Woche geübt. „Die Missachtung der Würde des Parlaments durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat weltweit für Aufsehen gesorgt“, kritisierte Schellenberger am Freitag in einem Beschwerdebrief an Generalstaatsanwältin Heike Geyer. Der Landtagspräsident betonte, er kritisiere nicht die Ermittlungen – er verurteilte aber das Vorgehen der Staatsanwaltschaft Magdeburg und der Polizei bei der Razzia.

