Nach Ausbruchsversuch des Halle-Attentäters: Gefängnis rüstet auf

Magdeburg/MZ - Infolge des Ausbruchsversuches des inhaftierten Attentäters von Halle, Stephan B., hat Sachsen-Anhalts Justizministerium Konsequenzen gezogen. Sie betreffen das hallesche Gefängnis Roter Ochse, in dem der Neonazi 2020 unbemerkt einen Zaun überwinden konnte. Jetzt will das Ministerium knapp 900.000 Euro in Sicherheitstechnik investieren - für zusätzliche Kameras, Videoarbeitsplätze und Server für das Haftpersonal. Das erklärte das Justizministerium am Mittwoch im Rechtsausschuss des Landtages in geheimer Sitzung.

