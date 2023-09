Das Video der Überwachungskamera eines Baustoffhandels soll den Tatverdächtigen in seinem Pkw in Bitterfeld-Wolfen zeigen.

Goslar/Bitterfeld-Wolfen/MZ - Verliert eine Familie einen geliebten Menschen, fällt der Abschied schwer. Das tut er immer. Doch die Beisetzung des Verstorbenen, der Abschied an der Ruhestätte, das Grab als Ort der Erinnerung – all das kann helfen, das Leid der Angehörigen zu lindern. All das haben Katrin M. und ihre Familie nicht. Mehr als zwei Jahre ist es her, dass ihr Ehemann ermordet wurde. Seit zwei Jahren sucht die Familie nach dem Leichnam von Karsten M. „Dass Karsten irgendwo da draußen ist, will ich nicht akzeptieren“, sagt seine Frau Katrin. Viel hat sie bereits unternommen, hat Wälder und Felder abgesucht, Aufrufe gestartet. Ohne Erfolg. Nun richtet sie ihren Blick auf Sachsen-Anhalt.