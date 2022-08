Möglicher Cyberangriff: IHK in Halle schaltet die IT-Systeme ab

Halle/MZ - Wer auf die Internetseite der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) geht, der erhält lediglich die Nachricht: „Dienst aktuell nicht verfügbar“. Seit Donnerstag sind die Kommunikationssysteme der IHK massiv gestört. Doch nicht nur in Halle: In ganz Deutschland sind die 70 Wirtschaftskammern nicht erreichbar. Der zentrale Dienstleister, die Gesellschaft für Informationsverarbeitung (GfI) in Dortmund, habe aus Sicherheitsgründen alle Systeme heruntergefahren, sagt der hallesche IHK-Sprecher Markus Rettich der MZ. Betroffen sei derzeit das E-Mail-System und die Homepage. „Über Telefon sind wir aber wieder erreichbar“, so Rettich.