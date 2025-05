Mit Scan-Autos wie diesem könnten Falschparker auch in Halle und Magdeburg bald effizienter kontrolliert werden.

Halle/MZ - Vorsicht, Kamera: In Sachsen-Anhalts großen Städten müssen Falschparker künftig damit rechnen, digital kontrolliert zu werden. Möglich machen es sogenannte Scan-Autos. Sie sind mit einer Kamera auf dem Dach ausgerüstet und erfassen quasi im Vorbeifahren falsch geparkte Fahrzeuge. Einen derzeit laufenden Pilotversuch in Baden-Württemberg schaue man sich sehr genau an, sagte Magdeburgs Ordnungsdezernent Ronni Krug der MZ. „Wir würden das auch gerne machen.“