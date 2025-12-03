Klimaneutral erzeugter Wasserstoff soll die Industrie sauber machen, ist aber teuer. Sachsen-Anhalts Energieminister Willingmann hat eine Idee, wie sich der Absatz ankurbeln ließe.

Minister Willingmann kann sich Wasserstoff-Pflicht vorstellen - jedenfalls für bestimmte Unternehmen

Landesminister Armin Willingmann (SPD) will mit seinen Kollegen über den stockenden Wasserstoff-Ausbau reden.

Magdeburg/MZ - Der sachsen-anhaltische Energieminister Armin Willingmann (SPD) hält für denkbar, Unternehmen zum Einsatz des Energieträgers Wasserstoff zu verpflichten. Mit einem solchen Schritt ließe sich der stockende Absatz von Wasserstoff erhöhen, sagte Willingmann am Mittwoch. Bei der an diesem Donnerstag beginnenden Energieministerkonferenz in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) wolle er diese Idee ansprechen.