Derzeit erhalten viele Sachsen-Anhalter die Nebenkostenübersicht für 2024 – und müssen oft kräftig nachzahlen. Wohnen wird insgesamt immer teurer. Was eine 60-Quadratmeter-Wohnung jetzt kostet.

Mieter müssen für ihre Wohnungen in Sachsen-Anhalt immer tiefer in die Tasche greifen.

Halle/MZ. - Viele Mieter in Sachsen-Anhalt bekommen jetzt die Nebenkostenabrechnung für 2024 – und erleben oft eine böse Überraschung. Denn die Kosten sind teils dramatisch gestiegen. „Ich habe hier Leute sitzen, die 1.500 bis 2.500 Euro nachzahlen sollen“, erklärt Steffen Richter, Energieberater bei der Verbraucherzentrale. Er bietet unter anderem in Halle Beratungen an: „Die Anfragen sind um das Dreifache gestiegen. Wir mussten zusätzliche Tage einrichten, um sie abzuarbeiten.“