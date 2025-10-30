In einem Bus zwischen Möser und Biederitz ist es zu einem Angriff gekommen. Ein 26-jähriger Mann trat den Busfahrer und schlug auf Fahrgäste ein. Mehrere Menschen wurden verletzt.

In Möser (Jerichower Land) hat ein 26-Jähriger einen Busfahrer und Fahrgäste mit Schlägen und Tritten verletzt.

Möser. - Am Mittwochmittag hat ein 26-Jähriger in einem Bus zwischen Möser und Biederitz (Jerichower Land) mehrere Personen verletzt, darunter auch den Busfahrer, wie die Polizei mitteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann vom Busfahrer aufgefordert, sich zu setzen. Als er dieser Bitte nicht nachkam, sei der Busfahrer zum 26-Jährigen gegangen. Der 26-Jährige trat dem Fahrer daraufhin ins Gesicht, so die Polizei weiter.

Zwei Männer, die dem Busfahrer helfen wollten, hätten ebenfalls Schläge abbekommen. Eine Unbeteiligte sei ebenfalls verletzt worden. Der Busfahrer konnte seine Fahrt trotz der Tritte fortsetzen.