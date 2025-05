Fast zwei Millionen Menschen sind in Deutschland medikamentenabhängig. Betroffen sind auch in Sachsen-Anhalt vor allem Frauen. Katrin Andach aus Halle wollte immer funktionieren – und schaffte das ohne Pillen nicht mehr.

Vielleicht war es dieses Erlebnis, das eine Spirale in Gang setzte. Mit 13 Jahren war Katrin Andach in Halle auf dem Weg nach Hause, als plötzlich ein Mann auf dem Bürgersteig einfach umfiel. „Ich dachte, er ist tot“, sagt die heute 75-Jährige. „Von da an hatte ich Angst, umzufallen und zu sterben.“ Warum, kann sie nicht erklären. Auch nicht, ob zuvor schon etwas ins Ungleichgewicht geraten war. Sie weiß nur: „Dieses Erlebnis ist noch heute sehr präsent. Mein Herz überschlägt sich, wenn ich länger darüber nachdenke.“ Andach soll hier anders heißen, sie fürchtet Stigmatisierungen. Denn sie hat seit Jahrzehnten mit starken Ängsten zu kämpfen, griff immer wieder zu Medikamenten – bis sie in die Sucht rutschte.