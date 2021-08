Von Sonntagabend bis Montagnachmittag kann es in Teilen von Sachsen-Anhalt unwetterartige Regenfälle geben.

Halle (Saale)/MZ/dpa - Der Deutsche Wetterdienst hat für das südliche Sachsen-Anhalt eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen herausgegeben. Von Sonntagabend bis zum späten Montagnachmittag können bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, warnen die Meteorologen des DWD.

Betroffen sind nahezu alle Regionen südlich von Magdeburg. Lediglich für den Landkreis Harz galt am frühen Abend nur eine Gewitterwarnung in Kombination mit einer Vorabinformation zum erwarteten Starkregen.

Die Wetterexperten rechnen ab etwa 21 Uhr mit stundenlangem Regen, der etwa 50 bis 80 Liter Regen mit sich bringt, in manchen Regionen bis zu 100 Liter.

Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt: Starkregen fällt "gebietsweise"

Der Regen werde allerdings nur „gebietsweise“ fallen, so die Meteorologen. Es ist also durchaus möglich, dass in machen Orten im südlichen Sachsen-Anhalt „Land unter“ herrscht, während andere Orte komplett trocken bleiben.

Angesichts der drohenden Regenfälle hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft vor möglichem Hochwasser an einigen Flüssen gewarnt. Die Warnung gelte für die Bode, ihre Nebenflüsse und die Ilse, hieß es in einer Mitteilung am Sonntagabend.

Bei Eintreffen der prognostizierten Niederschläge sei mit einem rasanten Anstieg der Abflüsse zu rechnen, dabei könnten an den Hochwassermeldepegeln die Richtwerte von Meldegrenzen beziehungsweise der Alarmstufe eins erreicht und überschritten werden. Alarmstufe eins ist die niedrigste von vier Meldestufen.