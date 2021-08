Land unter nach Starkregen in Sangerhausen

Die Feuerwehr in Sangerhausen hatte am Sonntagabend alle Hände voll zu tun um mit den Regenmengen fertig zu werden.

Sangerhausen/MZ - Ein heftiger Starkregen hat Sonntagabend eine ganze Reihe Straßen und Keller in der Sangerhäuser Kernstadt, in Brücken und Wickerode überflutet. Allein in Sangerhausen gab es fast 20 Einsatzstellen, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Abend. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Priorität hatte dabei das Polizeirevierkommissariat in der Ernst-Thälmann-Straße. Dort bedrohte das Wasser den Serverraum. Stark betroffen war auch die Ecke Bahnhofstraße/Külzstraße. In dem Bereich hatte es bereits früher Überschwemmungen gegeben. Feuerwehrleute öffneten Gullys, damit das Wasser abfließen konnte.

Auch das Flüsschen Gonna führte viel Wasser. Auf einem Video aus dem kleinen Ort Brücken ist zu sehen, dass das schlammbraune Wasser Zentimeter hoch in einer Straße steht. Da Autos auf der überfluteten Straße unterwegs waren, lief es bei einigen Anwohner durch die Haustüren.

Der Deutsche Wetterdienst hatte im Verlauf des Sonntags mehrfach vor Dauerregen und Gewittern in MSH gewarnt.