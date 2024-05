Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Es ist kurz nach 23 Uhr an einem Sonntagabend Mitte Mai, als der Lastwagen mit Werbung für Salatsoßen ungebremst in die Unfallstelle auf der A9 bei Dessau rast. Der Sattelschlepper erfasst einen Streifenwagen der Autobahnpolizei, der zu einem Unfall gerufen wurde, der sich erst kurz vorher dort ereignet hat. Die Beamtin, die im Auto sitzt, wird schwer verletzt. Der Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens, der einen am vorherigen Unfall beteiligten Transporter bergen will, kommt ums Leben. Der Lkw erfasst auch ihn.