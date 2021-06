Lkw kracht auf A2 in Lärmschutzwand - Fahrer verletzt, Rettungsgasse fehlt

Marienborn/Helmstedt - Auf der Autobahn 2 Hannover in Richtung Berlin kommt es am Donnerstagmorgen nach einem schweren Lkw-Unfall hinter der Anschlussstelle Helmstedt-Zentrum zu Behinderungen in Richtung Magdeburg. Dort sind zwei Fahrspuren voll gesperrt. Der Verkehr staut sich bisher auf etwa 10 Kilometer Länge.

In der Schutzwand neben der A2 klafft ein Loch. Der Sattelzug kam erst nach 500 Metern zum Stillstand. (Foto: Matthias Strauß)

Nach ersten Informationen der Polizei war am Morgen ein Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache in eine Lärmschutzwand gekracht. Die Zugmaschine des Lkw wurde schwer beschädigt und der Fahrer verletzt. Zahlreiche Trümmerteile verteilten sich über rund 500 Meter auf der Autobahn, teilte die Feuerwehr mit.

Rettungsgasse Fehlanzeige: Die Zufahrt zur Unfallstelle auf der A2 war teilweise komplett blockiert. (Foto: Matthias Strauß)

Aufgrund der fehlenden Rettungsgasse gestaltete sich bereits die Anfahrt zur Unfallstelle als schwierig, sagte ein Kamerad der Feuerwehr Helmstedt. Teilweise seien alle vier Fahrspuren von Lkw blockiert gewesen. Trotz Warnlicht und Sirene wurde nur zögerlich Platz für die Rettungskräfte gemacht. Die Räum- und Berungsarbeiten dauern an. Derzeit ist unklar, wann die Strecke wieder freigegeben werden kann. (mz/mad)