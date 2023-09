Gerald Haug, Präsident der Leopoldina mit Sitz in Halle, sieht Erfolgsgeschichten am Wissenschaftsstandort Deutschland in Gefahr.

Halle (Saale)/MZ - Leopoldina-Präsident Gerald Haug hat die Politik vor einer Überregulierung des Forschungsbetriebs und einer möglichen Gefährdung des Wissenschaftsstandorts Deutschland gewarnt. Ein Beispiel sei die Diskussion auf EU-Ebene um eine Verschärfung der Regeln für Tierversuche: „Sie gibt Anlass zur Sorge, dass eine Biontech-Erfolgsgeschichte in Deutschland bald nicht mehr stattfinden könnte.“ Die entsprechende Forschung könnte dann in Länder abwandern, in denen die Vorschriften lockerer seien, sagte der Geowissenschaftler am Donnerstag zum Auftakt der Jahresversammlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften.