Der Keramikzirkel am Leibniz-Institut in Gatersleben ist ein Erbe der DDR-Volkskunstbewegung. Sein Leiter Hellmuth Fromme ist 89 und will nicht aufhören.

Mit Video: Leben, in Ton gebrannt - Wie sich in Gatersleben bis heute ein Volkskunstzirkel hält

Gatersleben/MZ - Hellmuth Fromme angelt sich eine Tasse aus dem Wandregal, grün glänzt sie in seiner Hand. „Ein Zunftbecher, den haben viele hier gemacht.“ Seiner trägt das Relief einer Pflanze, als Hinweis auf seinen Beruf: Gärtner. Und eine Taube mit Ölzweig, in Anlehnung an das Wappen seiner Familie. „Wir machen hier ja keine Kaffeeservices“, sagt er, „das überlassen wir den Profis. Wir sind eher so fürs Dekorative zuständig.“ Plaketten. Medaillen. Figuren. Rustikale Becher.