Landtagsabgeordnete haben künftig mehr Freiheiten für Dienstreisen

Magdeburg/MZ - Vor zwei Jahren gab es in dieser Sache schon einmal Ärger im Landtag, damals ging es um Vietnam: Die Abgeordneten des Europaausschusses hatten sich in den Kopf gesetzt, dienstlich in das ostasiatische Land zu reisen, um Arbeitskräfte für Sachsen-Anhalt anzuwerben. Ausgerufen hatte diese Mission der damalige Ausschusschef Daniel Sturm (CDU).

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<