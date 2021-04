Landratswahl und OB-Wahl im Burgenlandkreis

Naumburg - Im Burgenlandkreis ist heute Landratswahl. Zugleich steht in der Stadt Naumburg die Oberbürgermeisterwahl an. Für das Landratsamt gibt es acht Bewerbungen. Darunter sind eine Frau und sieben Männer, wie der Kreiswahlleiter mitteilte. Landrat Götz Ulrich von der CDU kandidiert erneut für den Posten. Die Amtszeit beträgt sieben Jahre. Um das Landratsamt bewerben sich zudem ein Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen und einer der AfD. Eine Frau und vier Männer treten als parteilose Kandidaten an.

Im Burgenlandkreis sind rund 151 000 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme bei der Landratswahl abzugeben. Die Wahllokale sind von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter Einhaltung der Corona-Abstands- und Hygieneregeln geöffnet; ebenso gilt das für die Wahllokale bei der OB-Wahl. In dem Fall, dass keiner der Kandidaten die nötige Mehrheit erhält, kommt es jeweils am 25. April zur Stichwahl. Um den Posten des Oberbürgermeisters in der Kreisstadt haben sich sieben Männer beworben. Der bisherige Naumburger OB Bernward Küper (CDU) kandidierte nicht mehr. (dpa)