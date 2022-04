Landesweite Aktion soll auf bedrohliche Lücke aufmerksam machen

Dessau-Roßlau/MZ - Julian Okon aus Lützen (Burgenlandkreis) ist 16 und eher ein Zahlenmensch. Und doch klingt die Stimme gedämpfter, wenn er über Schicksalsschläge spricht. Sein Uropa starb an Darmkrebs, die Mutter eines Freunde hatte Krebs, ist aber inzwischen gesund. „Das ist schon schwierig, wenn einem das gesagt wird. Es fühlt sich wie ein Schlag an“, sagt er. So stellt er es sich auch vor, wenn die Diagnose Blutkrebs gestellt wird. „Und das passiert in Deutschland alle paar Minuten. Es kann einen immer treffen. Dann möchte man eine Chance auf ein zweites Leben. Ich will dabei helfen.“