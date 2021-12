Lage immer kritischer – nur noch 8 Prozent der Intensivbetten sind frei

Die medizinische Versorgung von Notfall-Patienten in Sachsen-Anhalt wird immer schwieriger. Laut DIVI-Intensivregister waren am Donnerstagmorgen nur noch acht Prozent aller Intensivbetten im Land frei. In mehreren Landkreisen gibt es höchstens noch ein freies Bett.

Halle (Saale)/DUR – Die Zahl der freien Intensivbetten in Sachsen-Anhalt bleibt gering. Laut DIVI-Intensivregister waren am Donnerstagmorgen in Sachsen-Anhalt weniger als acht Prozent aller Betten noch frei. Nach Bremen und Berlin ist das der drittschlechteste Wert in ganz Deutschland. Gleichzeitig wird die Lage auch in den meisten anderen Bundesländern immer kritischer, was die Verlegung von Patienten komplizierter macht.

Dabei ist in Sachsen-Anhalt inzwischen fast jedes vierte Intensivbett mit einem Corona-Patienten belegt. Im Landkreis Mansfeld-Südharz ist es bereits jedes zweite Bett.

Mehr als fünf freie Intensivbetten wurden am Morgen lediglich aus Halle und aus dem Landkreis Wittenberg gemeldet. Im Jerichower Land war hingegen kein einziges der 20 Betten für Intensivpatienten frei.

Die hohe Auslastung der Kliniken ist dabei nicht nur ein Problem für die immer weiter steigende Zahl von Corona-Patienten. Sind alle Betten belegt, ist auch kein Platz für Unfälle oder medizinische Notfälle. Die Mediziner versuchen das Problem oft zu lösen, in dem Patienten eher als vorgesehen von der Intensiv- auf eine Normalstation verlegt werden. Für die Gesundheit der Patienten ist das aber oft riskant.

Größtes Problem für die Kliniken ist, dass ihnen Personal fehlt. So könnten Krankenhäuser zwar theoretisch mehr Betten aufstellen – es wäre dann aber kein Arzt und kein Pfleger da, um die Patienten zu betreuen, vor allem da die Pflege von Intensivpatienten eine spezielle Ausbildung benötigt.