Magdeburg/DUR. - Jährlich findet der Wettbewerb "Kulinarisches Sachsen-Anhalt" statt und zeichnet qualitativ hochwertige und regionale Spezialitäten aus.

Das sind die "Kulinarischen Sterne" von Sachsen-Anhalt

In diesem Jahr haben insgesamt 84 Unternehmen mit 117 Erzeugnissen teilgenommen. In 17 Kategorien hat eine Fachjury dabei die besten Produkte ihrer Kategorie ausgezeichnet.

"Kulinarischer Stern": Apfel-Aprikose-Mark glänzt in der Kategorie Spezialitäten

In der Kategorie Spezialitäten belegte das Apfel-Aprikose-Mark vom Obsthof Müller aus Querfurt den ersten Platz. Laut der Fachjury soll diese Spezialität "Erinnerungen an sorgenfreie Kindheitstage wecken". Hergestellt wird das Mark aus Früchten, die im Familienbetrieb seit Dekaden angebaut werden. Nach der Ernte werden die Äpfel und Aprikosen erst eingekocht und anschließend passiert.

Apfel-Aprikose-Mark vom Obsthof Müller Foto: AMG/Andreas Stedtler

"Kulinarischer Stern": Quedlinburger Pfarrhaustorte ist beste Backware

Woher die Quedlinburger Pfarrhaustorte vom Café & Restaurant zum Roland Quedlinburg ihren ursprünglichen Namen hat, ist unbekannt. Das Quedlinburger Backwerk wird in direkter Nachbarschaft zu einer Kirche hergestellt. Der Mix aus Pflaumenmus, dunkler Schokolade, karamellisierten Walnüssen und Rum machte sie in diesem Jahr zur besten Backware.

Quedlinburger Pfarrhaustorte vom Café & Restaurant zum Roland Quedlinburg Foto: AMG/Andreas Stedtler

Böllberger Bock aus Halle belegt in der Kategorie Bier den ersten Platz

Bei den "Kulinarischen Sternen" belegt in diesem Jahr das Böllberger Bock von der Lebenshilfe Halle den ersten Platz bei den Bieren. Laut der Jury macht dieses Bier durch Röstaromen und einer leichten Kaffeenote so richtig "Bock". In einem sechswöchigen Reifeprozess entfaltet das kupferfarbene Gebräu sein süffiges Malzaroma. Dabei entsteht das Bier komplett in Handarbeit.

Böllberger Bock von der Lebenshilfe Halle Foto: AMG/Andreas Stedtler

"Kulinarischer Stern": Bierbrot wird Sachsen-Anhalts bestes Brot

Das "Original Bäcker Bierbrot" von der Bäckerei & Konditorei Ebenrecht aus Teicha überzeugte die Jury und konnte so den ersten Platz in der Kategorie Brot erreichen. Laut der Fachjury handelt es sich hierbei um ein "luftiges Bierbrot aus einem Drei-Stufen-Natursauerteig". Die Traditionsbäckerei stelle dieses aus den besten Zutaten der Region her.

Original Bäcker Bierbrot von der Bäckerei & Konditorei Ebenrecht Foto: AMG/Andreas Stedtler

Honig "Silphieblüte" wird beim Wettbewerb bester Brotaufstrich

Der Honig „Silphieblüte“ von der Storchenhof Imkerei belegt in der Kategorie bester Brotaufstrich den ersten Platz. Laut der Jury fängt der Honig "die süße Mentalität zum Abschied eines langen Sommers" ein. Der verwendete Nektar stamme aus der Silphieblüte, welche mit der Sonnenblume verwandt ist. Diese verleihe dem Honig eine leichte Säure und einen kräftigen Geschmack. Die Storchenhof Imkerei befindet sich in Wormsdorf bei Eilsleben.

Honig „Silphieblüte“ von der Storchenhof Imkerei Foto: AMG/Andreas Stedtler

Die beste Feinkost: Bio-Spaghetti bekommen "Kulinarischen Stern"

In der Kategorie Feinkost belegen die Bio-Spaghetti Lauch von der Nudelwerkstatt Magdeburg den ersten Platz. Laut der Fachjury handele es sich bei den hellgrünen Spaghetti "um einen echten Blickfang". Die Bio-Nudeln aus Dinkelgrieß werden mit regionalen Zutaten hergestellt und überzeugten die Jury durch "hohem Innovationsgeist".

Bio-Spaghetti Lauch von der Nudelwerkstatt Magdeburg Foto: AMG/Andreas Stedtler

Rotwurst vom Duroc wird beste geräucherte Fleisch- und Wurstware

In der Kategorie beste Fleisch- und Wurstwaren (gegart) belegte die geräucherte Rotwurst vom Duroc vom Hof an der Eiche Jochen Dettmer aus Flechtingen den ersten Platz. Laut der Fachjury lässt die Rotwurst durch "schönste Färbung und mit edler Rauchnote jede Durchschnittlichkeit hinter sich". Das Produkt überzeuge durch wenig Fett und viel Schmelz. Der herstellende Hof an der Eiche hat sich seit vielen Jahren der artgerechten Tierhaltung verschrieben.

Geräucherte Rotwurst vom Duroc vom Hof an der Eiche Jochen Dettmer Foto: AMG/Andreas Stedtler

Leicoma-Pfefferbeißer belegen ersten Platz unter den gereiften Fleisch- und Wurstwaren

In der Kategorie für gereifte Fleisch- und Wurstwaren haben die "Leicoma-Pfefferbeißer – Genuss mit Biss!" von der Leicoma Agrar- und Handels BV & Co. KG aus Wettin-Löbejün den ersten Platz belegt. Laut der Fachjury sind die Pfefferbeißer "nur das Beste vom Leicoma-Schwein", einer in Deutschland kaum noch zu findenden Rasse. Bei der Verarbeitung werde das aromatische Fleisch, laut der Jury, in einen zarten Schafssaitling gefüllt. Durch das Trocknen in Buchenrauch sollen dabei die markante Färbung und eine verwegen rauchige Note entstehen.

Sauerkirsch-Balsam-Essig bekommt "Kulinarischen Stern"

Vom Obsthof Müller aus Querfurt stammt auch der Sauerkirsch-Balsam-Essig. Dieser bekam einen kulinarischen Stern in der Kategorie Gewürze und Öle. Laut der Fachjury "balanciert der Sauerkirsch-Balsam-Essig beeindruckend leichtfüßig auf dem Grat des Hochgenusses". Er eigne sich daher perfekt für Balsamico-Salate, Saucen oder Desserts.

Sauerkirsch-Balsam-Essig vom Obsthof Müller Foto: AMG/Andreas Stedtler

"Kulinarischer Stern": Borschtsch - Rote Beete Eintopf bestes verzehrfertiges Gericht

Der "Borschtsch - Rote Beete Eintopf" von der Bauer Freigeist GmbH aus Gardelegen belegt den ersten Platz unter den verzehrfertigen Gerichten. Der Eintopf sei "mit seinen osteuropäischen Wurzeln hauptsächlich aus Zutaten vom eigenen Hof" hergestellt, so die Fachjury. Dadurch werde die Zubereitung eines guten Mittagessens "zur sicheren Bank".

Borschtsch - Rote Beete Eintopf von der Bauer Freigeist GmbH Foto: AMG/Andreas Stedtler

Finca El Flamingo: "Kulinarischer Stern" in der Kategorie Kaffee

Der Finca El Flamingo von der Kaffeerösterei Roy GbR Matthias Roy und Matthieu Roy aus Halle bekommt den "kulinarischen Stern" für den besten Kaffee. Laut der Fachjury ist er "mit seiner süßen Mandelnote und dem Geschmack fruchtig-roter Äpfel einfach gut". Die Verpackung sei dabei bewusst in leuchtendem Pink gehalten, der Farbe für Vielfalt, Chancengleichheit und Gerechtigkeit.

Finca El Flamingo von der Kaffeerösterei Roy GbR Matthias Roy und Matthieu Roy Foto: AMG/Andres Stedtler

Bio-Blauschimmelkäse bekommt "kulinarischen Stern"

In der Kategorie Molkereiprodukte konnte der "Crazy Berni Blue – Bio-Blauschimmelkäse Roguefort-Art" von der Bauer Freigeist GmbH aus Gardelegen sich einen "Kulinarischen Stern" verdienen. Die Fachjury überschüttet den Blauschimmelkäse mit Lob. Er suche "in Deutschland seinesgleichen". Da er langsam ausgereift sei und ohne unnötige Zutaten produziert werde, sei der Crazy Berni Blue ein "zart-schmelzender Verführer". Das junge Unternehmen aus der Altmark stehe für die Produktion hochwertigster Käsesorten.

Crazy Berni Blue – Bio-Blauschimmelkäse Roguefort-Art von der Bauer Freigeist GmbH Foto: AMG/Andreas Stedtler

"Kulinarischer Stern": Lutherhof Likör „Gelbe Himbeere“ ausgezeichnet

Unter den Spirituosen belegt der Lutherhof Likör „Gelbe Himbeere“ von der Lutherhof Manufaktur aus dem Ascherslebener Ortsteil Drohndorf den ersten Platz und bekommt einen "Kulinarischen Stern" verliehen. Durch die gelben Himbeeren bekommt er, laut der Jury, ein feines Aroma und auch optisch sei die der Likör ein Überflieger. Dazu hat dieser Likör etwas Historisches: Er wird auf dem Gutshof produziert, der seit fast 500 Jahren der Familiensitz der Nachfahren von Jakob Luther - dem Bruder von Martin Luther - ist.

Lutherhof Likör „Gelbe Himbeere“ von der Lutherhof Manufaktur Foto: AMG/Andres Stedtler

"Süße Symphonie" ist die beste Süßware

Die "Süße Symphonie" von der Eismanufaktur Guse aus Magdeburg ist eine Pralinenbox die "eine Symphonie für Gaumen und Seele bietet", so die Fachjury des Wettbewerbs "Kulinarisches Sachsen-Anhalt" - und gewinnt damit den ersten Preis in der Kategorie Süßwaren. Jede Praline sei ein ästhetischer und kulinarischer Jubel. Doch Vorsicht, die handgefertigten Kunstwerke erobern schamlos das Herz.

Süße Symphonie von der Eismanufaktur Guse Foto: AMG/Andres Stedtler

"Rosalie Apfelsecco" bekommt "kulinarischen Stern"

Der "Rosalie Apfelsecco" von der Obstproduktion Höhnstedt GmbH konnte in diesem Jahr einen "Kulinarischen Stern" unter den Fruchtweinen und aromatisierten Weinen gewinnen. Er schmecke "leicht und beschwingt wie ein warmes Sonnentag", begründete die Fachjury ihre Bewertung. Rotfleischige Äpfel verliehen dem Getränk Farbe und Aroma. Er entstand in einer Kooperation zwischen dem Weingut Herzer und der Obstproduktion Höhnstedt.

Rosalie Apfelsecco von der Obstproduktion Höhnstedt GmbH Foto: AMG/Andres Stedtler

Kategorie "Wein und Sekte": "Weißwein Cuvée" belegt ersten Platz

In der Kategorie Wein und Sekte belegte der "Weißwein Cuvée – Soulwine Saale-Unstrut DQW" von der Weinhaus Siegmund & Klingbeil GbR aus Naumburg den ersten Platz. Laut der Jury sei er eher etwas für Kenner und weniger für den Mainstream. Die ausgeprägte Holznote und komplexe Aromen des Cuvée aus Silvaner, Riesling und Sauvignon blanc zeugen, laut der Jury, von Mut und Freigeist. Hergestellt wird der Weißwein Cuvée dabei aus den Reben der Saale-Unstrut-Region.

Weißwein Cuvée – Soulwine Saale-Unstrut DQW von der Weinhaus Siegmund & Klingbeil GbR Foto: AMG/Andres Stedtler

"Hohenweidner Brotschwein" ergattert Jurypreis

Dieses Schwein hat es in sich! Das "Hohenweidner Brotschwein" von der Bäckerei Ramm aus Schkopau-Hohenweiden hat in seinem Brotteig einen traditionellen Krustenbraten samt Sauerkraut. Dieser wird sechs Stunden lang im alten Dampfbadeofen gebacken, wobei, laut der Jury, ein einzigartiges Aroma entstehe. Am Esstisch ist das Brotschwein auch durch sein Aussehen ein absoluter Hingucker. Sogar Sternekoch Robin Pietsch adelte zuletzt das Hohenweidner Brotschwein.

Hohenweidner Brotschwein von der Bäckerei Ramm Foto: AMG/Andres Stedtler

Bei all den kulinarischen Köstlichkeiten bekommt man glatt selbst Hunger. Der Wettbewerb "Kulinarisches Sachsen-Anhalt" wird jährlich vom Land Sachsen-Anhalt veranstaltet.