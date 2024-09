Kritik an Bettensteuer und Co.: Immer mehr Städte bitten Touristen zur Kasse

Halle/Wittenberg/MZ/VS - Beliebt hat sich die Stadt Wittenberg mit der Neuerung zunächst nicht gerade gemacht. „Der Aufschrei war am Anfang relativ groß“, sagt Eric Schlüter von der städtischen Marketinggesellschaft. Manch ein Hotelier fürchtete, dass Gäste nun fernbleiben. Mancher Besucher fühlte sich abgezockt. Denn seit April 2023 zahlen Übernachtungsgäste der Lutherstadt zwei Euro pro Tag zusätzlich, der Betrag wird über die Rechnungen von Hotels, Ferienwohnungen und Co. erhoben.

Mit diesem Geld will die Verwaltung die Angebote für Besucher fördern, beliebte Tourismusziele instand halten. Doch laut Schlüter haben sich die Gemüter inzwischen beruhigt. Mehr noch: Der Gästebeitrag habe sich bewährt. „Wir nehmen gut was ein. Aber wir bieten auch einen Gegenwert“, sagt Schlüter.

Die Wittenberger sind mit dieser Strategie nicht allein. Vormals ein Privileg der Kur- und Erholungsorte, dürfen seit einer Gesetzesänderung im Jahre 2019 sämtliche Kommunen in Sachsen-Anhalt Touristen für ihren Aufenthalt zur Kasse bitten. Das Wirtschaftsministerium in Magdeburg hatte nach eigenen Angaben die Gesetzesänderung maßgeblich angeregt, um das touristische Angebot im Land zu sichern. Nach einer Erhebung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) machen inzwischen gut 50 Gemeinden im Land davon Gebrauch. Laut Wirtschaftsministerium verlangen die Kommunen Abgaben zwischen 50 Cent und 3,50 Euro pro Tag.

Halle und Magdeburg wollen künftig Bettensteuer erheben

Einige Städte entscheiden sich jedoch für eine Bettensteuer. Der Unterschied zwischen den beiden Varianten: Während die Steuer in den allgemeinen Haushalt fließt, muss der Gästebeitrag direkt für touristische Zwecke verwendet werden. So führt die Stadt Halle ab dem kommenden Jahr eine Steuer von vier Prozent auf den Übernachtungspreis ein. Die Verwaltung rechnet so mit Mehreinnahmen von rund 600.000 Euro im Jahr. In Magdeburg tendiert man zu einem ähnlichen Modell mit einem Aufschlag von fünf Prozent. So könnten fast zwei Millionen Euro in den Etat fließen.

Ich bin aber skeptisch, wenn es nur darum geht, Haushaltslöcher zu stopfen. Michael Schmidt / Dehoga-Landeschef

Doch vor allem die Bettensteuer ist umstritten. Im schlimmsten Fall könnten in der Folge in der Landeshauptstadt die Übernachtungszahlen sinken, kritisiert Jan Braunsberger, Geschäftsführer des Magdeburger Tourismusverbandes Elbe-Börde-Heide. „In der aktuellen konjunkturellen Lage werden die Besucher stärker darauf schauen, wie viel Geld sie wo für eine Übernachtung ausgeben und sich dann für die günstigeren Betriebe im Umland entscheiden“, sagt Braunsberger. Problematisch sei obendrein, dass das Geld wohl nicht in den Tourismus zurückfließt. Im Zweifelsfall wünsche er sich deshalb einen Gästebeitrag, da dieser zweckgebunden ist.

Wegen Touristenabgabe: Hoteliers in Sachsen-Anhalt fürchten Mehraufwand

Dehoga-Landeschef Michael Schmidt teilt diese Einschätzung. Gegen eine maßvolle Tourismusgabe habe er nichts einzuwenden, schließlich profitiere das Gastgewerbe von einem guten Zustand der touristischen Infrastruktur. „Ich bin aber skeptisch, wenn es nur darum geht, Haushaltslöcher zu stopfen“, stellt er klar. Insbesondere kleinen und mittelständischen Betrieben werde eine zusätzliche Last aufgelegt, schließlich müssen sie sich aus eigener Kraft um die Umsetzung kümmern.

Gastronom und Verbandpräsident Michael Schmidt sieht die Zunahme an Bettensteuern und Tagespauschalen im Land kritisch. (Foto: Torsten Biel)

Oftmals bedeute dies Zettelwirtschaft, weil die Digitalisierung nicht weit genug fortgeschritten sei. „Zudem habe ich die Sorge, dass private Anbieter von Ferienwohnungen bei Portalen wie Airbnb nicht auf dem Schirm der Behörden sind und deren Gäste nicht zahlen müssen“, ergänzt Schmidt.

Doch wie reagieren die Touristen auf Gästeabgaben und Bettensteuer? Im Harz seien bisher keine Beschwerden bekannt, sagt Christin Wohlgemuth vom dortigen Tourismusverband: „Unseres Wissens werden die Abgaben ohne große Probleme oder Widerstände gezahlt.“ Die Region biete ihren Gästen im Gegenzug Vorteile wie die kostenlose Nutzung der Busse des Personennahverkehrs.

Keine „Stornierungswelle“ in Städten nach Abgaben-Einführung

Auch in Wittenberg habe es nach Bekanntgabe des Gästebeitrags keine Stornierungswelle gegeben, sagt Eric Schlüter. Kritik von Gästen sei selten. Schließlich sei die Abgabe auch mit Vorteilen verbunden. Wer den Beitrag zahlt, erhält etwa Rabatte in Museen, bei Händlern und in Herbergen. „Wir verschleudern das Geld ja nicht.“

Doch im Rathaus der Welterbestadt ist man sich der symbolischen Wirkung einer zusätzlichen Abgabe offenbar bewusst. Die Einführung einer Pauschale für Tagesgäste hat der Stadtrat zuletzt um zwei Jahre verschoben. Nach Angaben der Verwaltung soll zunächst ein klares Verfahren erarbeitet werden. „Wir wollen auf allen Ebenen kommunizieren“, betont Schlüter.