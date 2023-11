Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Am Telefon bricht die Stimme von Ena Gowland immer wieder ab. Sie ist aufgeregt und gerührt zugleich. Was sie sagen will, hat die 91-jährige Britin zuvor notiert. Bereits fünf Uhr am Morgen sei sie wach gewesen, um ihre Gedanken für die Zeitung aus Deutschland aufzuschreiben. Es sind die Gedanken zum Besuch von Andreas Maaß und seiner Lebensgefährtin Lilian Züst. Ende November waren die beiden für mehrere Tage in Durham County, im Nordosten Englands zu Gast. „Als ich die Tür öffnete und Andreas das erste Mal sah, wusste ich sofort, dass er der Enkel von Willi Maaß ist“, sagt Ena Gowland. „Ich hätte ihn in einer Menschenmasse sofort gefunden, so sehr erinnere er mich an seinen Großvater - es war so herzerwärmend und ich konnte endlich Danke sagen.“