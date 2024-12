Magdeburg/MZ - Mehr als eine Woche nach dem tödlichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird immer klarer, dass grobe Fehler von Sicherheitsbehörden die Amokfahrt begünstigten. Es gibt dabei zwei Ebenen: Vor Ort war der Adventsmarkt nicht so gut geschützt, wie dies auf dem Papier vorgesehen war. Und bundesweit versagten Ermittler im Vorfeld der Tat beim Erkennen der Gefahr, die von Taleb A. ausging.

Für beide Ebenen gilt: Ohne diese Versäumnisse hätte es eine Chance gegeben, den Mörder von seiner Todesfahrt abzuhalten.

Behörden reichten die Verantwortung hin und her

Dass es vor Ort keine Stahlkette in der Weihnachtsmarkt-Zufahrt gab, dass die Zufahrt viel breiter war als vorgesehen, dass ein Polizeiwagen falsch positioniert war – all das kann womöglich mit dem Versagen Einzelner erklärt werden. Zurecht erwarten Betroffene des Anschlags – und mit ihnen ganz Sachsen-Anhalt – jetzt eine gründliche Aufarbeitung.

Dazu gehört das Benennen von Verantwortlichen und das Abstellen solcher Fehler. Damit sich solch ein Albtraum nie mehr wiederholt.

Trotz zahlreicher Warnungen stoppte niemand Taleb A.

Auf der Ebene deutsche Sicherheitsbehörden ist indes schon jetzt klar: Die falsche Gefahrenanalyse über Taleb A. liegt im System begründet. Listet man alle Warnungen auf, die es im Vorfeld über ihn gab, kommt eine lange Chronik zustande. Warnungen kamen aus Saudi-Arabien, von Staatsanwälten, Polizisten – doch niemand erkannte die wahre Gefahr, die von Taleb A. ausging.

Die Verantwortung wurde zwischen Behörden hin- und hergereicht, am Ende fühlte sich keiner so richtig zuständig. Ein Problem war offenbar, dass A. mit seinen wirren Drohungen nicht in die klassischen Extremismus-Muster der Behörden passte.

Keinesfalls darf die Aufarbeitung jetzt damit enden, dass Behörden sich im Pingpong gegenseitig die Schuld zuschieben. Dieses Verantwortungsdesaster, das den Anschlag begünstigte, muss dazu führen, dass Schwachstellen im deutschen Sicherheitssystem abgestellt werden.