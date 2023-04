Halle/MZ- - Die Zahnarzt-Katastrophe nähert sich schleichend. Während in Städten meist noch ein Überangebot besteht, gibt es auf dem Land schon mehr weiße Flecken. Die KZV kämpft dagegen an, auch Kommunen erkennen das Problem. Aber es muss auch klar sein: Die Landesregierung kann sich nicht weiter herausreden und den Ball immer wieder zurück spielen. Die Realität in Praxen zeigt, dass die Not schon jetzt in Zahnarztpraxen groß ist. Das Land muss jetzt Strukturen vorbereiten helfen, um die Katastrophe abzuwenden.

