Deutschland gerät immer stärker in den Fokus ausländischer Nachrichtendienste. Ganz vorn dabei sind Russland und China. Ausgerechnet zu diesen Staaten offenbaren einzelne AfD-Politiker immer wieder eine auffallende Nähe, kommentiert MZ-Redakteur Jan Schumann.

Kommentar zum Spionage-Fall am Flughafen Leipzig/Halle: Im Fadenkreuz von Spionen

MZ-Redakteur Jan Schumann kommentiert die Festnahme einer mutmaßlichen Agentin in Leipzig.

Magdeburg/MZ - Es klingt nach einem Spionageroman, was sich aktuell in der Bundesrepublik abspielt. Ein mutmaßlicher Agent der Volksrepublik China erschleicht sich das Vertrauen eines AfD-Politikers und spioniert im EU-Parlament. Gleichzeitig lässt er sich von einer Agentin mit sensiblen Infos über Rüstungstransporte beliefern, die am Flughafen Leipzig/Halle abgezapft werden.

Doch nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft ist das kein Drehbuch eines Agentenkrimis – es ist die Realität in der Bundesrepublik. Einer der Schauplätze ist Ostdeutschland.

China nutzt auch illegale Methoden, um globale Führungsmacht zu werden

Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft bestätigen, wovor Verfassungsschutz und Co. seit Jahren warnen. Deutschland ist in jüngster Zeit immer stärker zur Zielscheibe fremder Nachrichtendienste geworden.

Ganz vorn mit dabei sind China und Russland. Die Volksrepublik nutzt legale und illegale Methoden, um in den kommenden Jahren zur unangefochten stärksten Wirtschaftsmacht der Welt aufzusteigen. Und auch Russland sieht sich in einer globalen Auseinandersetzung mit dem Westen, um seine Macht und seinen Einfluss auszuweiten.

Angesichts der Aggressivität dieser zwei autoritär regierten Staaten muss Deutschland sich eines bewusst sein: Die Bundesrepublik ist längst Teil einer knallharten Konfrontation geworden, die auch mit Spionagemethoden des Kalten Kriegs geführt wird.

Welche Rolle Krah spielte, müssen Ermittlungen zeigen

Welche Rolle der AfD-Politiker Maximilian Krah im aktuellen Fall spielte, müssen die weiteren Ermittlungen erst noch zeigen. Es ist möglich, dass sich Krah schlicht und ergreifend von einem geschickten Spion der Volksrepublik blenden ließ und ihm deshalb Tür und Tor ins Innere des EU-Parlaments öffnete.

Allerdings: Immer wieder fallen einzelne AfD-Politiker mit ihrer Nähe zu Russland oder China auf. Das beißt sich mit den ständigen AfD-Beschwörungen ihres eigenen Patriotismus – angesichts der Aggressivität, mit der Russland und China gegen die Bundesrepublik arbeiten.