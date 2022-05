Kommentar: Die Radikalisierung der AfD ist nicht mehr aufzuhalten

Magdeburg/MZ - Man muss nur hinhören, was ranghohe AfD-Mitglieder ihrem Ex-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen jetzt hinterherrufen: Er sei ein „V-Mann“ gewesen, man habe der „Hydra“ den Kopf abgeschlagen. In der AfD regiert der Hass. Nicht nur auf Andersdenkende in den Parlamenten und auf den Straßen, sondern auch auf Andersdenkende in den eigenen Reihen. Kein Wunder also, dass Jörg Meuthen seiner Ex-Partei zum Abschied etwas „Sektenartiges“ attestiert hat.