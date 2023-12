Silvester Knallen trotz Krise: So läuft der Feuerwerksverkauf in Sachsen-Anhalt – und diese Regeln gelten

Inflationsangst? Nicht zu Silvester! Feuerwerkshändler melden zum Verkaufsstart in Sachsen-Anhalt mitunter Rekordbestellungen. Die MZ erklärt, was in diesem Jahr anders ist, wie sich die Preise entwickelt haben und wo das Böllern verboten ist.