Kliniken am Limit - Immer mehr Kinder in Sachsen-Anhalt mit RS-Virus infiziert

RS-Virus schlägt in Sachsen-Anhalt zu. Immer mehr Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Und die Grippe-Welle kommt erst noch.

Halle (Saale)/MZ - Kinderärzte schlagen Alarm: Immer mehr Kinder werden mit teils schweren Atemwegserkrankungen in die Kliniken eingeliefert. Einige Einrichtungen in Sachsen-Anhalt sind bereits an der Kapazitätsgrenze. Grund ist der Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), der viel früher als üblich auftritt. Mit einer Grippewelle im Winter könnte sich die Lage verschärfen. Auch Absagen von Operationen drohen.