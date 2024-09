Mehr Menschen erkranken in Sachsen-Anhalt an Keuchhusten.

Halle/MZ. - Bellender Husten, minutenlange Anfälle, lange Krankschreibungen: In diesem Jahr sind besonders viele Menschen in Sachsen-Anhalt an Keuchhusten erkrankt. 1.284 Fälle meldet das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) für 2024, mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Da wurden 541 Infektionen mitgeteilt. „Das ist ein deutliches Zeichen auf Impflücken“, sagt Gunther Gosch, Kinderarzt und Vorstandsmitglied der Landes-Ärztekammer. „Aber auch Rebound-Effekte der Pandemie und periodische Wellen sind Gründe.“