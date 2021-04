Kein Problem für Ramelow: „Ich habe mich amüsiert“

Mit einem Anti-Wessi-Plakat will Die Linke im Wahlkampf punkten - Bodo Ramelow findet das nicht schlimm. Im Gegenteil. Thüringens Ministerpräsident sieht darin eine Vorlage für eine Debatte über Ost-Erfahrungen und darüber, was der Westen lernen kann.

Magdeburg - Die Linkspartei ist im Landtagswahlkampf zumindest schon mal aufgefallen: Spitzenkandidatin Eva von Angern hat vor einer Woche ein Plakat präsentiert mit dem Slogan „Nehmt den Wessis das Kommando“. Andere Politiker kritisierten das als Ausdruck von Doppelmoral - und fragten, ob jetzt zum Beispiel der Linke und gebürtige Westdeutsche Bodo Ramelow seinen ostdeutschen Spitzenposten als Thüringer Ministerpräsident verlieren müsse. Gute Frage - die MZ hat mit dem Betroffenen mal selbst darüber gesprochen. Den 65-Jährigen interviewten Hartmut Augustin und Kai Gauselmann.

Herr Ramelow, Ihre Genossen in Sachsen-Anhalt haben die Parole ausgegeben „Nehmt den Wessis das Kommando“ - haben Sie jetzt Angst um Ihren Job?

Bodo Ramelow: Überhaupt nicht. Ich habe mich amüsiert über das Plakat und habe mich darüber lustig gemacht. Auf diesem Plakat sind ja ein Kind, ein Hund und eine Leine. Ich habe einen Jack-Russell-Terrier, Attila. Ein ostdeutscher Grafiker hat mir eine ganze Serie von Bildern mit meinem Hund gemacht. Auf meinem Bild antwortet Attila: „Wenn die Politik auf den Hund kommt, dann darf auch der Wessi an die Leine.“ Ich wusste nicht, dass das Plakat kommt, habe aber sofort mein Attila-Bild mit diesem Text Eva von Angern geschickt. Fünf Minuten später hat mir Reiner Haseloff ein Bild von dem Plakat geschickt mit der Forderung, ich soll mich an die Weisung meiner Partei halten.

Was haben Sie geantwortet?

Ramelow: Ich habe ihm auch das Bild von Attila, dem Hund, geschickt.

Sie haben sich also nicht diskriminiert gefühlt?

Ramelow: Nein, überhaupt nicht. Man kann über Wahlplakate immer streiten. Ob ich dieses Plakat so gewählt hätte, um damit auszudrücken, worum es eigentlich geht, weiß ich nicht. Wichtig ist aber doch die Botschaft: Die Lebenswirklichkeit im Osten ist so, dass an vielen Schaltstellen gebürtige Westdeutsche sitzen.

In der ostdeutschen Wirklichkeit haben also gebürtige Westdeutsche das Kommando?

Ramelow: Es hat ja ein Elitenaustausch stattgefunden. Die Diskussion darüber führe ich schon lange. Ich bin jetzt 31 Jahre hier. Ich habe 1992 auf einer gewerkschaftsinternen Versammlung gesagt: „Ich wünsche mir für uns Tropenhelme und Khakiuniformen, damit man uns als Besatzer gleich erkennt.“ Da haben mir zwei westdeutsche Gewerkschaftssekretäre Schläge angeboten. Ich will mich im 31. Jahr nach der Wiedervereinigung nicht darüber unterhalten, wo jemand geboren wurde. Mir geht es darum: Die Frage, was ostdeutsche Sozialisation beinhaltet und wie wertvoll sie sein kann, das haben wir mit westdeutscher Brille nie angeguckt. Sobald man in Führungsetagen kommt, wird westdeutsch geredet, auch heute noch. Bei entsprechenden Veranstaltungen kann ich immer sofort identifizieren, wer Wessi und wer Ossi ist: Wenn ich sage, dass Schwester Agnes eine echte Bereicherung für unsere Gesundheitsvorsorge wäre, dann sehe ich an den Gesichtern sofort, wer wo herkommt. Westdeutsche wissen dann nicht, wovon ich rede.

Ihr Vater stammte aus der Altmark, Sie leben fast 30 Jahre in Thüringen: Fühlen Sie sich als West- oder als Ostdeutscher?

Ramelow: Ich fühle mich als Bürger Thüringens. Ich würde nie behaupten, dass ich Ostdeutscher sei. Von einer original ostdeutschen Identität rede ich auch nicht bei Unter-Dreißigjährigen.

Sie verstehen ostdeutsch also vor allem als DDR-Prägung?

Ramelow: Ja, das Diktatorische, das Bevormundende, das Einengende durch die SED habe ich ja nie erlebt. Ich konnte immer sagen, was ich wollte. Ich habe die Privilegien eines freiheitlichen Staates erlebt - unabhängig davon, was mich an diesem Staat geärgert hat. Was ich durch viele Gespräche erfahren habe: Die Widersprüche, die Menschen in der DDR aushalten mussten, wenn sie sich etwa angepasst haben oder sich in ihrer Religiösität eine Nische gesucht haben, das haben Westdeutsche nie verstanden. Ich habe vor diesen Menschen einen ungeheuren Respekt.

Wächst sich dieses DDR-Gefühl mit der Zeit raus, weil die Erfahrungen andere werden?

Ramelow: Nein, das ist ein Irrtum. Vor 20?Jahren hätte ich das noch so gesehen. Aber Sie blenden etwas aus. Das ist mir erst klar geworden bei einer US-Reise. Da waren wir in den Südstaaten, in Charlotte. Bei einem Versicherungsunternehmen, das gerade aus den Nordstaaten, aus New York, dahin umgezogen ist. Da habe ich gefragt, ob es da deswegen noch Brüche gibt. Alle haben gesagt, nein, alles wunderbar - nur der Finanzvorstand, der im Süden geboren wurde, hat geschwiegen. Abends beim Barbecue hat er aber erzählt: Der hat so erzählt, als ob da der Bürgerkrieg noch laufen würde. Da wurde mir klar, wie hart der Bruch in den USA zwischen Nord- und Südstaaten heute noch ist. Der Unterschied ist noch nicht überwunden. Unterschiede tradieren sich in der Sozialisation, natürlich auch bei uns.

Auch, wenn Ostdeutsche mittlerweile in der zweiten Generation ohne DDR-Erfahrung aufwachsen?

Ramelow: Ja, nehmen Sie als Beispiel die Sprache: Plastebeutel und Plastikbeutel, Durchsicht und Inspektion, Fahrerlaubnis und Führerschein - das sind vielleicht nur Worte, aber sie machen deutlich: Da tradiert sich etwas. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Schlimm ist, wenn die Poliklinik jetzt unbedingt MVZ heißen muss und vom Erlebten der DDR-Bürger nur der Grüne Pfeil übrig bleibt. Die POS hätte ein Ansatz für eine Bildungsreform im Westen sein müssen - stattdessen wurde hier das Zwölferabitur eingeführt. Gut wäre das Schulsystem der DDR minus Margot Honecker, also ohne Ideologie. Die Finnen haben das adaptiert, wir haben hier das westdeutsche System übernommen. Es gibt einfach Dinge, die „der Westen“ auch vom „Osten“ lernen kann. Stichwort Kindergarten: In Thüringen sind 97?Prozent aller Kinder mit einem Platz versorgt. Stichwort Nachhaltigkeitsbildung: Welches ist das einzige Bundesland, in dem ein Unterrichtsfach namens Schulgarten regulär unterrichtet wird? Richtig, Thüringen. Hier würde ein Wissenstransfer von Ost nach West sicherlich nicht schaden.

Was soll denn jetzt passieren, eine Ossi-Quote für Führungspositionen?

Ramelow: Nein, das wird uns nicht helfen. Wir müssen die Brüche, die da sind, produktiv nutzen. Warum ist die Erhöhung der Rundfunkgebühr an Sachsen-Anhalt gescheitert? Ich habe das mit Reiner Haseloff hoch und runter diskutiert. Er hat mir gesagt, er kann kein Westfernsehen mehr ertragen. Durch ihn habe ich verstanden: Die Sicht auf uns ist oft auch eine verzerrte. Wir müssen mit Geduld darauf setzen, dass unsere Leute gefördert werden und sich die Verhältnisse in den Institutionen ändern. Darauf müssen wir als Verantwortliche drängen. Ich bin stolz darauf, dass ich in meinem Kabinett die Minderheit unter original Ostdeutschen bin. Die Debatte über das Wessi-Plakat kann nur helfen: als Debatte über ostdeutsche Erfahrungen.

Ist das denn nicht eine pessimistische Benachteiligungsdebatte?

Ramelow: Nein, von einer Benachteiligungsdebatte halte ich nichts, die führt ja nicht zu einer Bevorzugung. Was ich meine: Man muss aus den Erfahrungen auch Stolz ziehen. Zum Beispiel für eine Schwester Agnes lohnt es sich zu kämpfen, für eine POS lohnt es sich zu kämpfen. Wir können den Westdeutschen Dinge zeigen, die besser sind als bei ihnen. Mir geht es nicht darum, wo einer geboren wurde, sondern was er einbringen kann für dieses Land. (mz)

Erster Ministerpräsident der Linkspartei

Eva von Angern vor dem Anti-Wessi-Plakat Foto: DPA

„Nehmt den Wessis das Kommando“: Dieses Wahlplakat wird laut Linken-Spitzenkandidatin Eva von Angern (Foto oben) im Wahlkampf gar nicht aufgehängt, sondern sollte angeblich nur einmal benutzt werden - um eine Debatte auszulösen. Nach der teils heftigen Kritik bezeichnete die Magdeburgerin das Plakat später als „Volltreffer“.

Bodo Ramelow wurde in Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen) geboren und wuchs in Rheinland-Pfalz auf. Er lernte Einzelhandelskaufmann, wurde Gewerkschaftssekretär und 1990 dann in Thüringen Landesvorsitzender der Gewerkschaft HBV.

Bei den Linken und der Vorgängerpartei PDS war Ramelow Landtags- und Bundestagsabgeordneter, Fraktionschef im Landtag und mehrmals Spitzenkandidat bei der Landtagswahl. Ende 2014 wurde er zum Ministerpräsidenten einer rot-rot-grünen Regierung gewählt - als erster Linker in der Bundesrepublik.

Eine Regierungskrise brach 2020 in Thüringen aus, als Ramelow nach der vergangenen Landtagswahl zunächst nicht zum Ministerpräsidenten einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung gewählt wurde und dem FDP-Mann Thomas Kemmerich unterlag. Nach Kemmerichs Rücktritt wurde Ramelow im März vor einem Jahr doch noch gewählt. Teil einer vorangegangenen Verständigung mit der CDU sind Neuwahlen, so dass der Freistaat schon im September und parallel zur Bundestagswahl erneut den Landtag wählt. (mz)