Koalitionsvertrag von Union und SPD Kaum Klimaschutz, dafür Wehrdienst - warum die Opposition die künftige Regierung kritisch sieht

Die künftige Koalition will ein Wehrdienstmodell einführen, Asylbewerber an Grenzen zurückweisen und die Bürgergeld-Regeln verschärfen. Nun äußern Oppositionspolitiker in Sachsen-Anhalt Kritik am neuen Koalitionsvertrag.