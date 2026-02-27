In Sachsen-Anhalts Landtag wird an diesem Freitag über einen neuen Abschluss debattiert: Der Bachelor of Laws könnte das Jurastudium entspannen. Studenten wie Michelle Brasche halten das für eine gute Idee. Würde der neue Abschluss Druck und Existenzangst verringern?

"Das wäre eine Absicherung": Warum Jura-Studenten sich einen Bachelor of Laws wünschen

Jurastudentin Michelle Brasche bereitet sich im Selbststudienraum (SSR) der Uni Halle auf ihr erstes Staatsexamen vor.

Halle/MZ. - Wenn Michelle Brasche morgens um acht Uhr in der Bibliothek sitzt, hat sie oft schon eine unruhige Nacht hinter sich. Seit Monaten lebe sie im Ausnahmezustand. Die 24-Jährige studiert im neunten Semester Jura an der Uni Halle und will im August ihr Examen schreiben. Es ist der erste Schritt auf dem Weg zur Volljuristin. Danach folgen Referendariat und zweites Staatsexamen. Erst mit diesem Abschluss darf sie als Richterin oder Anwältin arbeiten.