Festakt in der Leopoldina Halle mit Botschafter Ron Prosor Israelischer Wissenschaftler David Harel zu Gaza: „Blutvergießen muss aufhören“

Eigentlich wollte man in der Leopoldina in Halle bloß 60 Jahre diplomatischer Beziehungen zu Israel feiern. Doch das Thema Gaza rückte am Tag der viel zitierten Kritik von Bundeskanzler Merz auch hier in den Fokus – in zwei sehr konträren Reden zweier Israelis.