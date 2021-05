Inzidenz fällt in Sachsen-Anhalt 2021 erstmals unter 50er-Marke

Menschen gehen in das Impfzentrum. In Sachsen-Anhalt entwickelt sich die Sieben-Tage-Inzidenz weiter rückläufig.

Sachsen-Anhalts Sozialministerium hat am Mittwoch, den 26. Mai 2021, 74 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt somit bei 97.834. Zudem sind 12 neue Sterbefälle zu verzeichnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 40,6 und liegt somit erstmals im Jahr 2021 unter die 50er-Marke. Die Zahlen basieren auf Grundlage der Daten des RKI (Robert-Koch-Institutes). Momentan werden insgesamt 57 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt. 31 dieser Patienten müssen beatmet werden.

Sachsen-Anhalt: Die Neuinfektionen verteilen sich auf die Landkreise und Städte wie folgt:

Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt am 26.05.21 Grafik: Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten

Die Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Grafik: Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

Sachsen-Anhalt: Statistik zum Impfgeschehen

Die Quote für Erstimpfungen liegt landesweit bei 38,1 Prozent. Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen in den Impfzentren liegt bei 583.007 (26,5 Prozent). Dazu kommen noch 257.947 (11,6 Prozent) Impfungen der niedergelassenen Ärzteschaft. Damit beträgt die Quote für die Erstimpfungen laut RKI landesweit 38,1 Prozent und für Zweitimpfungen 13,7 Prozent.