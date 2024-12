Überraschend tritt Intel-Chef Pat Gelsinger von der Spitze des US-Konzerns zurück. Er hatte 2022 die Weichen für das geplante Chipwerk in Magdeburg gestellt: Was bedeutet sein Abgang nun für das ohnehin wackelnde Milliardenprojekt?

Intel-Chef Gelsinger tritt ab - was bedeutet das für die geplante Chipfabrik in Magdeburg?

Santa Clara/Magdeburg/MZ/dpa - Der Chef des strauchelnden Intel-Konzerns, Pat Gelsinger, tritt überraschend zurück. Der Manager habe zum 1. Dezember das Unternehmen verlassen und sei damit aus dem Vorstand ausgeschieden, teilte der Halbleiter-Riese in Santa Clara (US-Bundesstaat Kalifornien) mit. Intel ist seit geraumer Zeit in einer Krise und hatte zuletzt einen Sparkurs angekündigt.

In Sachsen-Anhalt sorgte die Nachricht am Montag für Aufsehen: Gelsinger hatte 2022 die Weichen für ein neues Intel-Chipwerk in Magdeburg gestellt. Rund 30 Milliarden Euro sollen in den Hightech-Produktionsstandort investiert werden, zehn davon als Subvention vom deutschen Staat. Tausende neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Aufgrund der Finanzprobleme Intels wurden die Pläne aber bereits vor Monaten für zwei Jahre auf Eis gelegt. Dann will Intel die Pläne neu bewerten.

Landesregierung zeigt sich von Gelsingers Abgang überrascht

Sachsen-Anhalts Landesregierung zeigte sich am Montag von Gelsingers Abgang überrascht. „Wir in der Landesregierung haben keinerlei Kenntnis zu den Hintergründen und zu den Auswirkungen dieser Entscheidung“, sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe der MZ am Montagnachmittag. Es ist also unklar, was Gelsingers Rückzug für die Magdeburger Pläne bedeutet. Eingeweiht in den Abgang war Sachsen-Anhalts Landesregierung jedenfalls offenbar nicht. Gelsinger und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatten ab 2022 auch persönliche Bande geknüpft, unter anderem bei einem Besuch des Intel-Chefs in Sachsen-Anhalt.

Unklar ist nun, wie die weiteren Europa-Pläne Intels aussehen. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) betonte auf MZ-Anfrage: "Welche Auswirkungen der Rückzug von Pat Gelsinger auf die Strategie von Intel für Europa und somit auch für Magdeburg hat, lässt sich erst dann bewerten, wenn ein Nachfolger beziehungsweise eine Nachfolgerin für ihn benannt ist."

Bis ein Nachfolger für Gelsinger gefunden ist, soll die Doppelspitze aus David Zinsner und Michelle Johnston Holthaus die Geschäfte bei Intel führen. Zinsner verantwortet bislang das Finanzressort, während Holthaus in einer neu geschaffenen Position die Leitung mehrerer Intel-Sparten übernimmt.

Gelsinger wollte Intel mit neuer Strategie auf Vordermann bringen

Gelsinger verlässt Intel nun inmitten turbulenter Zeiten. Der Manager war 2021 als Sanierer zu Intel zurückgekommen und hatte seither versucht, den Konzern mit neuen Technologien und Werken bei zeitgleichem Sparkurs auf Vordermann zu bringen. So sollen früheren Angaben zufolge rund 15.000 Arbeitsplätze oder etwa 15 Prozent der Belegschaft wegfallen.

Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte der Grafikkarten-Spezialist Nvidia eine Spitzenposition.