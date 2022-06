In Halle lernen Pflegeschüler, wie sie mit Humor heilen

Halle/MZ - Frau Meißner, erzählt Andreas Bentrup, hatte keine Unterschenkel und rollte immer mit ihrem Rollstuhl ins Foyer des Pflegeheims, in dem sie bis zu ihrem Tod wohnte. „Alles, was sie den ganzen Tag machte, war im Foyer laut zu rufen: ‚Scheiße, alles scheiße hier, hier arbeiten alle nicht‘“. Das war das erste, was Besucher sahen, wenn sie in das Heim kamen. „Und die Pflegerinnen“, meint Bentrup, „probierten sie immer nur zu beruhigen: ‚Frau Meißner, ist doch alles nicht so schlimm‘.“ Beruhigt habe das die alte Dame aber nicht.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<