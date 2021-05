Immer weniger neue Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt – erste Inzidenz nur noch einstellig!

Halle (Saale) - Die Zahl der neu entdeckten Corona-Infektionen ist auch am Mittwoch weiter rückläufig. Am Morgen meldete das Robert-Koch-Institut eine landesweite 7-Tage-Inzidenz von 40,6. Im Vergleich zum Dienstag kamen 74 neue Fälle und 12 Tote hinzu.



Mit dem Saalekreis (Inzidenz von 76,4) und dem Landkreis Harz (67,5) sind nur noch zwei Landkreis über 50. Alle anderen Landkreise melden inzwischen Fallzahlen, bei denen eine Nachverfolgung der neuen Fälle durch die Gesundheitsämter als machbar gilt.

Anhalt-Bitterfeld meldet einstellige Corona-Inzidenz

Besonders gut ist die Lage weiter im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Hier sank die 7Tage-Inzidenz am Mittwoch auf 9,5. Im ganzen Landkreis gab es in der vergangenen ‚Woche nur 15 neue Corona-Infektionen. Anhalt-Bitterfeld gehört damit bundesweit zu den Top 10 der am wenigsten betroffenen Landkreise.

Allerdings warnt das Robert-Koch-Institut weiter, dass die aktuellen Zahlen möglicherweise verzerrt sind, da durch das lange Pfingstwochenende weniger getestet und ausgewertet wurde. In Sachsen-Anhalt kommt dazu, dass am Dienstag die Ferien endeten. Es ist also möglich, dass die Zahlen in den kommenden Tagen noch einmal ansteigen. (mz)