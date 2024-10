Grenzkontrollen gegen irreguläre Migration „Ich habe noch nie so viele Einsätze begleitet“: Das erleben Grenzpolizisten an der Balkanroute

An der A17 in Sachsen, dem Ende der sogenannten Balkanroute, sammeln Polizisten seit Monaten Erfahrungen mit Grenzkontrollen. Regelmäßig gehen ihnen hier an der Grenze Tschechien Schlepper und Kriminelle ins Netz. Doch kann auch die irreguläre Migration so eingedämmt werden? Was die Beamten hier erleben – und was die Kontrollen tatsächlich bewirken.