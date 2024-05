Altenpflege in Sachsen-Anhalt Hunderte Stellen unbesetzt: Heime ringen mit Personalnot – hilft ein neuer Mindestlohn?

In der Altenpflege steigt der Bedarf an Fachkräften. Um den Beruf attraktiver zu machen, hat der Bund nun den Mindestlohn in der Branche erhöht. Kann Geld allein die Engpässe lindern? Warum es in Sachsen-Anhalt Zweifel daran gibt – und was helfen könnte.