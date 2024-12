Straßenverkehr in Sachsen-Anhalt

In vielen Städten ist Parkraum knapp - aber die Pkw werden immer länger und breiter.

Halle/MZ - Sie sind groß, schwer und oft spritdurstig: SUV machen inzwischen knapp 40 Prozent aller neu zugelassenen Autos aus. Doch gerade in Städten erregen die Geländewagen für die Straße zunehmend die Gemüter – vor allem dann, wenn sie die mitunter raren Parkplätze in Innenstädten und Wohngebieten belegen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat daher 324 Städte in Deutschland schriftlich aufgefordert, Maßnahmen gegen „die Flut“ der „Monster-SUV“ zu ergreifen.