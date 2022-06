Himmelsscheibe ist Publikumsmagnet in London

London/MZ - In einem abgedunkelten Ausstellungsraum glänzt die „Himmelsscheibe von Nebra“ im Scheinwerferlicht. Fast alle Besucher schauen sich ehrfurchtsvoll die Details an. Die Begeisterung ist groß. Das könnte auch daran liegen, dass ein „sie-kommt-nach-Hause-Gefühl“ aufkommt, schließlich stammen die Goldauflagen der bronzenen Scheibe aus dem englischen Cornwall. Der archäologische Sensationsfund ist Teil der großen Ausstellung „The World of Stonehenge“, die noch bis zum 17. Juli 2022 im British Museum in London zu sehen ist. „Es gibt ein enorm großes Interesse an der Ausstellung und der Himmelsscheibe, sie ist ein Publikumsmagnet“, sagt Hartwig Fischer, Direktor des British Museums. Mehr als 150.000 Besucher haben sie bereits gesehen. Im Londoner Stadtbild ist die Scheibe auch unübersehbar. In einigen U-Bahn-Stationen hängen große Plakate.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<