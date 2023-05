Christi Himmelfahrt, Männer- und Vatertag: Der Donnerstag ist gesetzlicher Feiertag und bietet Zeit für Entspannung und allerlei Aktivitäten - auch in Sachsen-Anhalt. 2023 findet er am 18. Mai statt.

Ausflüge am Männertag: Grillen, Wandern, Baden und Picknick in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/DUR - Egal ob spazieren, grillen, entspannen in der Sonne oder ein Ausflug ins Grüne: Am Himmelfahrtstag werden viele Menschen in Sachsen-Anhalt den Feiertag zur Freizeitgestaltung nutzen. Im Land gibt es dafür zahlreiche Möglichkeiten. 2023 findet der Feiertag am 18. statt und fällt wie üblich auf einen Donnerstag.

Ausflugsziele an Männertag und Himmelfahrt

Der freie Tag kann auch in Sachsen-Anhalt genutzt werden, um einige der zahlreichen schönen Ecken Sachsen-Anhalts zu bestaunen. Ausflüge an Himmelfahrt würden sich an folgende Orte anbieten.

Schierker Feuerstein Arena im Harz

Himmelfahrt im Schlosshotel in Blankenburg

Kloster lädt Familien zu Vatertag in Jerichow ein

Live Musik an Webers Hof in Farsleben in der Börde

Himmelfahrt am Arendseer Strandbad und Baden am Arendsee

Prinzessinnentag im Elbauenpark Magdeburg

Picknick im Grünen oder Biergartenbesuch

Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich am Vatertag voraussichtlich auf mehrere Sonnenstunden und freundliches Wetter freuen. Ein Picknick im Grünen wäre für Himmelfahrt also denkbar.

Traditionelles Klassik-Picknick im Kurpark Bad Lauchstädt

Picknicken auf der Jahnwiese in Halberstadt

Grillen auf den zahlreichen öffentlichen Plätzen in den Orten Sachsen-Anhalts

Biergarten "Tom Hebäcker" in Zerbst - von der Stadtmauer eingeschlossen

Wanderungen in Sachsen-Anhalt

Wandern ist am Männertag eine beliebte Beschäftigung. Doch abseits klassischer Herrentags-Wanderungen gibt es auch ausgefallene Wanderungen.

Wanderung in die Klusberge bei Halberstadt

Den Wernigeröder Märchenweg entdecken

Löwenzahn-Entdeckerpfad bei Drei Annen Hohne im Harz

Orgeltour mit dem Rad im Salzlandkreis

Nacktwanderung auf dem Naturistenstieg bei Wippra wandern

Abseits aller Freizeitbeschäftigungen kann und sollte der Vatertag natürlich auch genutzt werden, um Zeit um Freunden und Familie zu verbringen - etwa in Parks, Seen oder in den eigenen vier Wänden.

Bedeutung von Christi Himmelfahrt - Was wird am Männertag eigentlich gefeiert?

Christi Himmelfahrt oder auch „die Aufnahme des Herrn“, bezeichnet im christlichen Glauben die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel.

Christi Himmelfahrt wird am 40. Tag des Osterfestkreises, also 39 Tage nach dem Ostersonntag, gefeiert. Deshalb fällt das Fest immer auf einen Donnerstag. Der frühestmögliche Termin dafür ist der 30. April, der späteste der 3. Juni.